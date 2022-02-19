طارق عوض: مبادرة إحلال المركبات هدفها حصول كل مواطن على سيارة جديدة|فيديو

قال الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي لمبادرة إحلال المركبات، إنه منذ انطلاق المبادرة في يناير ٢٠٢١ والغرض منها في المقام الأول حصول كل مواطن مصري على سيارة جديدة تعمل بنظام الوقود المزدوج البنزين والغاز .





وأضاف الدكتور طارق عوض خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" تقديم الإعلامي محمد الباز على "قناة النهار " أن هذه السيارات لها مميزات وهى أن الشارع يتخلص من السيارات التي تتسبب في التلوث البيئي وتوفير سيارة موديل العام للمواطن تعينه على حياته اليومية .



وكشف انه منذ انطلاق المبادرة وتقدم لها أكثر من 100 ألف طلب ونتعامل من خلال الموقع الإلكتروني بتدقيق الأعداد والبيانات والشروط المطلوبة، ونحن الان في صدد حصول 37 ألف طلب للحصول على السيارات الجديدة وهم من استوفوا الشروط والأوراق.

وأكد أن المبادرة مقدر لها 3 سنوات في المرحلة الأولى والمبادرة مستمرة بعد المرحلة الأولي لان تهتم بإحلال السيارات التي تجاوز عمرها 20 عاما .



