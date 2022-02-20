لعنة الميراث.. عامل يتعدى على نجل شقيقه بسكين في سوهاج

أصيب عامل في الثلاثينات من العُمر، بجرح قطعي نافذ بالصدر من الناحية اليسرى؛ إثر تعدي شقيق والده عليه بالضرب باستخدام “سكين”؛ إثر خلافات الميراث القائمة فيما بينهما، بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود إشارة من المستشفى العام مفادها وصول المدعو “حماده. م. م - 36 عامًا - عامل - ويقيم دائرة المركز”، مصاب بجرح قطعي نافذ بالصدر من الناحية اليسرى.

وعلى الفور تم تحويل المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والده المدعو “محي الدين. م. ا - 66 عامًا - عامل - ويقيم بذات الناحية”، اتهم عم المُصاب المدعو “فتحي. م - 49 عامًا - عامل - ويقيم بذات الناحية”، بالتعدى على نجله المذكور بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها؛ إثر خلافات الميراث القائمة فيما بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة واتهم المصاب بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بكدمات متفرقة بالجسم لذات السبب سالف الذكر.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.