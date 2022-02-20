انتظام الدراسة في 3630 مدرسة بالدقهلية

انتظمت اليوم الأحد الدراسة في الفصل الدراسي الثاني في محافظة الدقهلية داخل 3630 مدرسة، وسط إجراءات احترازية ووقائية اتخذتها المدارس لاستقبال الطلاب.

ومن جانبه كلف علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، مديري الإدارات التعليمية وإدارة المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية بمتابعة المدارس، بتطهير المدارس وتعقيمها والنظافة اليومية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، ومشددًا على ضرورة ارتداء الكمامات حفاظا على الطلاب.

وأضاف عبد الرؤوف، أنه تم التأكيد على مسؤولي الأمن بالمديرية والإدارات التعليمية بضرورة اتخاذ الإجراءات الأمنية بالمدارس وحل المشاكل فور حدوثها.

وكانت الدراسة قد بدأت أمس السبت فى 300 مدرسة تعمل بنظام الفترتين داخل المحافظة وسط إجراءات احترازية فى استكملت الدراسة اليوم فى باقى مدارس المحافظة والبالغ عددها 3330 مدرسة .