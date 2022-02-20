مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا على ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

يحل مانشستر يونايتد ضيفًا على جاره اللدود ليدز يونايتد، اليوم، الأحد، في تمام الرابعة مساء، ضمن منافسات الجولة رقم 26 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 43 نقطة، بينما يأتي ليدز يونايتد في المركز ال15 برصيد 23 نقطة.

ويسعى ليدز يونايتد، للثأر من خسارته مباراته الافتتاحية أمام الشياطين الحمر (5-1)، بينها ثلاثية لصانع ألعاب الأخير البرتغالي برونو فرنانديز.

وأعرب الإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد، عن عدم رضاه عن نتائج فريقه في الآونة الأخيرة، لا سيما بعد الخروج من كأس إنجلترا بالخسارة على ملعبه أمام ميدلزبره بركلات الترجيح.

وقال دي خيا: "كان يتعين علينا أن نحارب على أمور أكثر أهمية مما نقوم به في الوقت الحالي، لكن الهدف المنطقي حاليًا هو احتلال المركز الرابع لأنه في غاية الأهمية بالنسبة إلينا".