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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير أثري: مصر بها أكثر من 100 هرم والمعروف منها 4 فقط | شاهد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الباحث الأثري في علم المصريات ، أحمد عامر ، إن مصر بها حوالي 138 هرما ، ومن أشهرها " خوفو " ، و " خفرع " ، و " منقرع " ، و " زوسر " المدرج " .

وأضاف أحمد عامر ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الورد " ، والمذاع على فضائية " تن " ، أن من بين تلك الأهرامات ، أيضا ، الهرم " الأحمر " ، و الهرم " الأسود " ، وأهرامات الأسرة الثالثة .

وتابع " عامر " ، أن الهرم الأحمر موجود في الفيوم ، وهو من عصر الأسرة الوسطى ، وللظروف الاقتصادية للدولة نشأت تلك الأهرامات بحجمها الأقل من أهرامات الجيزة . 

متحف مفتوح.. مخطط لتطوير وإعادة إحياء مدينة إسنا التاريخية بالأقصر

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعا بمقر وزارة التنمية المحلية لاستعراض مقترحات تطوير وإعادة إحياء مدينة إسنا التاريخية، بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالى والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ويمني البحار مساعد وزير السياحة والاثار للشؤون الفنية وعدد من قيادات وزارتى التنمية المحلية والسياحة و الآثار.

 

وقال اللواء محمود شعراوى، إن الاجتماع يأتى تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء لوزارتى التنمية المحلية والسياحة والآثار بدراسة عدد من المقترحات والمخططات لتطوير وإعادة إحياء مدينة إسنا التاريخية بالأقصر تمهيداً للعرض على رئيس الوزراء للبدء فى تنفيذها خلال الأيام القليلة المقبلة.

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