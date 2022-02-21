عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخصين يتاجران فى الحشيش بالمرج

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة المرج.

كلفت جهات التحقيق بارسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي، لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

كلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة القسم) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1٫500 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) .

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة ، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الحشيش حبس مديرية امن القاهرة الأجهزة الامنية مصلحة الطب الشرعي شروع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي جديد.. الأرصاد تعلن حالة الطقس من الأربعاء حتى الجمعة

فضحنا دوليا.. نهاد أبو القمصان تطالب بالقبض على عريس الإسماعيلية

مفاجأة.. أحمد أبوالنصر تسبب في وفاة مريض سكر بعد تناوله الكركمين.. فيديو

عايزين يطلعوني مجنون.. ما سبب وحقيقة القطيعة بين فاروق فلوكس ونجله احمد ؟

طبيب الكركمين.. الحبس عامين ونصف للصيدلي أحمد أبو النصر

3 لاعبين جدد في قائمة منتخب مصر و3 خارجها.. كيف يفكر كيروش قبل مباراة مصر والسنغال

رفضت إقامة علاقة وقت صلاة الجمعة.. زوج يكهرب زوجته في البحيرة

رسميا.. "أون تايم سبورتس" تعلن إذاعة مباراتي مصر والسنغال بتصفيات كأس العالم

موضوعات متعلقة

بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة محمد الأمين فى الاتجار بالبشر

حبس عصابة الشرطة المزيفة بمدينة نصر

حبس شخصين يتاجران فى النقد الأجنبي بالقاهرة

مصرع 4 شباب فى حادث مروع بمدينة نصر.. صور

حبس خادمة وزوجها سرقا مجوهرات من شقة في التجمع

عايز ١٠ مليون.. تأجيل استئناف خالد الغندور على حكم تعويضه ٥٠٠ ألف جنيه من عبد الناصر زيدان

محاكمة عاطل شرع في قتل سائق بإشعال النيران في جسده .. اليوم

اليوم.. محاكمة أب ونجله استعرضا القوة وقتلا جارهما بدار السلام

ترشيحاتنا

مصر المقاصة : مواجهة الأهلي صعبة وسنخوضها بغرض الفوز.. فيديو

أحمد أبو النصر طبيب الكركمين ليس الأول.. أرباح خيالية يحققها النصب بالخلطات

سعر بيع وشراء الريال السعودي اليوم الإثنين 21-2-2022

ياسر عبد الرؤوف يكشف سبب اعتذاره عن الانضمام إلى لجنة الحكام.. فيديو

باحث بالفضاء يجد دليلا على علاقة الكائنات الفضائية بالفراعنة

الأهلي يحسم نقاط الخلاف مع موسيماني.. وتحديد موعد تجديد عقده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد السخرية من صورة روبي ومي عمر.. تفاصيل قصة رانيا وسكينة رمضان 2022

مأساة في حياة شقيق فنانة شهيرة.. كيف انتهت حياة يوسف فخر الدين الفنية؟

تزوج اشهر الفنانات ورحل برصاصة في ظروف غامضة.. من قتل دنجوان السينما المصرية؟

رئيس الأركان يشهد المرحلة الختامية لـ "سيناء- 6".. صور

فيديو

حقيقة تأجيل الدراسة وموعد الامتحانات وموقف الغياب .. وزارة التربية والتعليم توضح .. فيديو

ما لا تعرفه عن الطيار الذي أبهر البريطانيين بطريقة هبوطه .. فيديو

شارك في فيلمي الحوت الأزرق والشرابية.. وفاة الفنان الشاب جمال فؤاد

تغييرات في قائمة المنتخب.. كيف يفكر كيروش قبل مباراة مصر والسنغال| فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ