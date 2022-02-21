حبس شخصين يتاجران فى الحشيش بالمرج

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة المرج.

كلفت جهات التحقيق بارسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي، لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

كلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة القسم) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1٫500 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) .

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة ، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما تم إتخاذ الإجراءات القانونية.