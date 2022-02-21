حبس شخص لاتجاره فى البودر المخدر بالمرج

قررت جهات التحقيق، حبس شخص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر البودر قبل ترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة المرج.

وكلفت جهات التحقيق بارسال المضبوطات للمعمب الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي، لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية) حال تردده على دائرة القسم وبحوزته (كمية من مخدر البودر وزنت 1٫200 كيلو جرام – هاتف محمول).



بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.