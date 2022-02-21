انتهاء الجائحة وليس المرض.. أستاذ اقتصاديات الدواء يكشف مصير كورونا مستقبلا.. فيديو

قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة ، إن الجرعة الثالثة من لقاح كورونا مفيدة ومهمة جدا في ظل انتشار المتحور السائد اوميكرون ، مؤكدا أن مناعة الأنسان تحتاج إلي جرعة ثالثة من اللقاح لعدم دخول المستشفيات ولعدم حدوث وفيات .

وأضاف إسلام عنان خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، إن منظمة الصحة احتمال أن تعلن قريبا نهاية تصنيف انتشار فيروس كورونا كـ جائحة وتصنفه كـ مرض عادي ، وهذا يؤكد أن فيرس كورونا سيظل متواجد وسيكون له لقاح موسمي .

وأوضح إسلام عنان ، أن هناك جرعة رابعة من لقاح كورونا وستتكرر كل عام ، مؤكدا هناك 60% من سكان إفريقيا حصلوا علي اللقاحات جرعة أولي وثانية .