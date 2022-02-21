متظاهرون معارضون للقاحات كورونا يدعون للقاء رئيس الوزراء الكندي مع تزايد التوتر في أوتاوا

دعا منظمو المظاهرات المعارضة لفرض الأوامر الصحية الخاصة بجائحة كورونا في وسط مدينة وينيبيج الكندية، أمس الأحد، إلى الحديث مع رئيس الوزراء جستن ترودو.



وذكر بيان صادر في وينيبيج عن ممثلي ما تُسمى بـ"قافلة الحرية" – من أتباع اليمين السياسي في كندا – أنهم سيغادرون المنطقة القريبة من المجلس التشريعي في مقاطعة مانيتوبا إذا وافق رئيس الوزراء على عقد اجتماع عام، حيث يستمر احتجاج وسط مدينة وينيبيج ضد فرض اللقاح والقيود الأخرى المتعلقة بوباء كورونا منذ الرابع من فبراير الجاري.



وتطلب المجموعة المعارضة من ترودو الدخول في حوار مفتوح لمعالجة ما وصفوه بالمخاوف الخاصة بالجائحة.



وقال المنظمون للمظاهرات خلال الأسبوع الماضي إن بعض المتظاهرين كانوا يغادرون المنطقة في ضوء خطة مانيتوبا لرفع القيود على الصحة العامة، ومع ذلك، يخطط العديد من شركات النقل البقاء خارج مبنى مانيتوبا التشريعي (البرلمان) احتجاجا على الإجراءات الفيدرالية الخاصة بالجائحة.



وعلى صعيد آخر، شنت مجموعة كبيرة من التحالف المعارض لـ"قافلة الحرية" مظاهرة اليوم الأحد في مدينة تورونتو – كبرى المدن الكندية وعاصمة مقاطعة أونتاريو – احتجاجًا على السلوك الفوضوي والعدواني للمتظاهرين في أوتاوا، حاملين لافتات تندد بأعضاء "قافلة الحرية" ومن يؤيدوهم.



وتواصل الشرطة الكندية حملتها لليوم الثالث على التوالي لدفع المتظاهرين اليمينيين بعيدًا عن وسط مدينة أوتاوا، وسط بعض الاشتباكات المتفرقة.