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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استمر لساعة.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين ماكرون وبوتين

بوتين وماكرون
بوتين وماكرون

افادت فرانس برس، اليوم الإثنين، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى محادثة هاتفية جديدة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين استمرت لمدة ساعة أمس الأحد، حول الأزمة الأوكرانية.

وكان قال البيت الأبيض، اليوم الإثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث اليوم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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وأضاف بيان البيت الأبيض، أن الطرفين ناقشا جهود الدبلوماسية والردع الجارية ردا على الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا.

وكان قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الأحد، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن مستعد إلى لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين في أي وقت وبأي صيغة، إذا كان ذلك يسمح بتجنب حرب في أوكرانيا.

وفي تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أكد بلينكن أن المسار الدبلوماسي لا يزال ممكناً إلى حين "تحرّك الدبابات الروسية فعلياً وتحليق الطائرات".

وأشار إلى أن "كل ما يحدث على الأرض في أوكرانيا، بما في ذلك إعلان روسيا وبيلاروسيا تمديد المناورات العسكرية، يشير إلى أن العالم على شفا غزو روسي لأوكرانيا".

وأوضح بلينكن أن الولايات المتحدة، أعدت مع حلفائها حزمة عقوبات كبيرة ضد روسيا حال غزوها أوكرانيا.
 

الرئيس الأمريكي إيمانويل ماكرون الرئيس الروسى الرئيس الفرنسي البيت الأبيض

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