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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة الخارجية الكندية تؤجل رحلتها إلى فرنسا بسبب تصاعد التوترات في أوكرانيا

صدى البلد

 قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، أمس الأحد، إنها قررت تأجيل رحلتها إلى فرنسا، بسبب تصاعد التوترات في أوكرانيا، وستعود على الفور إلى كندا، حيث كانت جولي في ألمانيا لحضور مؤتمر ميونيخ للأمن.


وكتبت جولي، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "بسبب التوترات المتزايدة في أوكرانيا، اتخذت قرارًا بتأجيل رحلتي إلى فرنسا والعودة على الفور إلى كندا... سنعمل بلا هوادة في سعينا لإيجاد حل دبلوماسي... ما زال هناك وقت لروسيا لاختيار طريق التهدئة والحوار".


وعبَّر وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع عن قلقهم من زيادة انتهاكات اتفاقيات مينسك لعامي 2014 و2015، والتي تمت صياغتها بهدف إنهاء القتال في منطقة دونباس بأوكرانيا.


وقال الوزراء، في بيان مشترك صدر أمس السبت: "ندين استخدام الأسلحة الثقيلة والقصف العشوائي للمناطق المدنية، الأمر الذي يشكل انتهاكًا واضحًا لاتفاقيات مينسك".

وزيرة الخارجية الكندية تويتر فرنسا أزمة أوكرانيا

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