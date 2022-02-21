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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عليك أن تراها لتصدقها .. هينا خان تنبهر بـ الأهرامات

هينا خان
هينا خان

نشرت الفنانة الهندية هينا خان، صورا جديدة لها من آخر جولاتها السياحية داخل مصر، و ذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل  الاجتماعي للصور و الفيديوهات انستجرام.

و ظهرت هينا خان في الصور مع الأهرامات، ثم شاركت صورا من مسجد محمد علي مما أثارت إعجاب متابعيها.

و علقت هينا خان علي الصور قائلة:"الطقس المثالي والموقع المثالي والرفيق المثالي ..
يجب أن أقول إننا نتمتع بالضوء .. أليس كذلك؟


كانت تجربة رائعة في الجيزة ، مصر.  تعيدك # الأهرامات إلى الوراء في الوقت المناسب بنظرة واحدة فقط.


عليك أن تراها لتصدقها .."  

 

وخاضت هينا خان، عددًا من الجولات السياحية داخل مصر والتي بدأتها بالقاهرة ومن ثم ذهبت إلى الأقصر و الأسوان .

هينا خان التواصل الاجتماعي انستجرام الهند الجيزة الأهرامات

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