شاهد| الطب البيطري بالدقهلية تكشف مميزات النظام المغلق لتربية الدواجن

قال الدكتور أحمد السباعي ، مدير إدارة الدواجن بـ الطب البيطري بالدقهلية ، إن الدولة تتجه لتحويل مزارع الدواجن للنظام المغلق ، وهو الذي يتميز بالتحكم بدرجات الحرارة والرطوبة ، وتكلفته تكون أعلى من تكلفة مزارع الدواجن المفتوحة .

وأوضح الدكتور أحمد السباعي ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2 " ، أن نظام تربية الدواجن المغلق يمكن من السيطرة على الأمراض ، ورعاية الدواجن بشكل أكبر ، وهو نظام يعمل بكل تحت كل الظروف ، وجميع الفصول .

وتابع أن النظام المفتوح يعيق العمل خلال فصل الشتاء ، مؤكدا : " حالة واحدة إيجابية بأنفلونزا الطيور في شهر أكتوبر الماضي تم اكتشافها في سوق بلقاس "، مضيفا أن الإدارة المركزية للدواجن بالدقهلية قامت بتطهير السوق 3 مرات أسبوعيا ، وتحسين حقلي بحدود 9 كيلو متر بالقرب من البؤرة .

ولفت إلى أن الإدارة تقوم بتقصي منزلي من خلال العينات ، وفي حالة اكتشاف أي حالة يتم التدخل على الفور .