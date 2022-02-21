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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نوستالجيا| زى النهاردة.. منتخب مصر يهزم كوت ديفوار بركلات الترجيح ببوركينافاسو 98

صدى البلد

 

شهد يوم السبت الموافق 21 فبراير عام 1998 صعود منتخب مصر الي الدور قبل النهائي لبطولة كأس الامم الافريقية الحادية و العشرين والتي اقيمت في بوركينا فاسو.

وذلك بعد تغلبه علي منتخب ساحل العاج 5-4 بركلات الترجيح في لقاء دور الثمانية الذي جمع بينهما علي الملعب البلدي بالعاصمة البوركينابية واجادوجو و حضرها عشرون ألف متفرج تحت ادارة الحكم الجنوب أفريقي ايان ماكلويد.

المباراة جاءت دفاعية للغاية مع فرصة واحدة فقط للتسجيل خلال 120 دقيقة عندما تصدت العارضة  ركلة حرة لسمير كمونة.

في ركلات الترجيح ، سجل اللاعبون المصريون جميع الأهداف الخمسة بشكل رائع للغاية ، بينما كان نادر السيد هو الرجل كعادته بركلات الترجيح وأنقذ الركلة الثالثة.

الوقت الاصلي ثم الاضافي أسفرا عن تعادل سلبي بعد ماراثون استمر 120 دقيقة لكن ركلات المعاناة انحازت لابناء المدرب محمود الجوهري اللذين نجحوا في تنفيذ ركلاتهم الخمس بنجاح وهم بالترتيب :

هاني رمزي و ياسر رضوان وسمير كمونة وطارق مصطفي وحازم امام بينما نجح الحارس نادر السيد في انقاذ الضربة الثالثة والتي نفذها ديوماندي رغم احراز زملائه لاربع ركلات و هم بالترتيب: دومورو و جويل و باكايوكو و واتارا...

يذكر أن المنتخب الوطني صعد إلى هذا الدور للمرة الأولى منذ 12 عاما.

وجاء تشكيل منتخب مصر الوطنى على النحو التالي:


نادر السيد / ياسر رضوان / سمير كمونة / سامي الشيشيني (أسامة نبيه 65 د) / عبد الظاهر السقا / محمد عمارة (طارق مصطفى) / أحمد حسن / هاني رمزي / عبد الستار صبري (ياسر ريان) / حازم. امام / حسام حسن

فيما ضمت تشكيلة منتخب كوت ديفوار كل من:
آلان جواميني / ديوماندي / زيريه / دياباتي / أنجان / جيل / دومورو / باكايوكو / سي / لاسيسي (كوني 87 ') / تايهي (أحمد واتارا 73')

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