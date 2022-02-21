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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

غدا.. مؤتمر صحفي لإعلان أسماء المرشحين في انتخابات رئاسة حزب الوفد

بهاء ابو شقة رئيس
بهاء ابو شقة رئيس حزب الوفد

تعقد اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022 صباح غد الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا في مقر حزب الوفد الرئيسي بالدقى؛ لإعلان أسماء المرشحين بشكل نهائي.

 

وكانت أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022، باب التقدم للترشح لرئاسة الحزب في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الخميس الماضى، طبقا لقرار التكليف الصادر للجنة وطبقا لمحضر اجتماع اللجنة يوم الجمعة الموافق 11 فبراير.

 

جاء ذلك بحضور المستشار عيد هيكل نائب رئيس الحزب، ورئيس اللجنة المشرفة بالإنابة، والنائب محمد مدينة نائب رئيس الحزب والدكتور وجدي زين الدين، عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة الوفد وعباس حزين سكرتير عام مساعد الحزب  وكاظم فاضل، سكرتير عام مساعد الحزب، وأيمن محمد سيد، المدير المالي للحزب.

 

واستقر عدد المتقدمين للترشح لانتخابات رئاسة الحزب علي عدد ثلاثة مرشحين من المرشحين وهم: المستشار بهاء الدين أبو شقة، والدكتور عبد السند يمامة، والمهندس ياسر قورة.  

 

وتستمر اللجنة في ممارسة اختصاصاتها الأخرى الموضحة بقرار التكليف لتجهيز كافة تفاصيل العملية الانتخابية لكي تمر بيسر وشفافية وحتى الإعلان النهائي للفائز بمنصب رئيس الحزب.

 

وتضم اللجنة: فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب مقرراً، وعيد هيكل نائب رئيس الحزب ونائباً لمقرر اللجنة  والنائب محمد مدينة نائب رئيس الحزب عضواُ  وعباس حزين سكرتير مساعد الحزب عضواُ  وكاظم فاضل سكرتير مساعد الحزب عضواُ  والدكتور وجدي زين الدين عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة الوفد عضواُ وأيمن محمد سيد المدير المالي للحزب عضواً.

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