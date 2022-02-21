"السد" يتوج بطلًا للدوري القطري بفوز عريض على الأهلي

حصد فريق السد، بطولة الدوري القطري للمرة السادسة عشرة في تاريخه، بانتصاره العريض على النادي الأهلي "أهلي الدوحة" بثمانية أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة للمسابقة.

وافتتح أكرم عفيف، التسجيل لـ السد في الدقيقة العاشرة، أعقبه حسن الهيدوس بالهدف الثاني في الدقيقة 29، قبل أن يضيف خوخي بوعلام الهدف الثالث في الدقيقة 33.

وسجل الإسباني سانتي كازورلا، الهدف الرابع للسد في الدقيقة 36، ليضيف بعده الجزائري بغداد بونجاح الهدف الخامس في الدقيقة 43.

وسجل عبد الرشيد عمارو والدوكالي الصيد، هدفي الأهلي في الدقيقتين 51، 61، قبل أن يسجل أندريه أيو الهدف السادس في الدقيقة 62، فيما أتى الهدف السابع عن طريق يوسف عبد الرزاق، قبل أن يعود أيو ليختتم مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الثامن في الدقيقة 94.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد السد للنقطة 52 متفوقًا على الدحيل صاحب المركز الثاني بفارق 12 نقطة قبل نهاية المسابقة بـ 3 جولات.





وكان السد فاز ببطولة الدوري القطري الموسم الماضي تحت قيادة الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الحالي.