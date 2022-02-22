رباعي الكوميديا الأشهر على السوشيال ميديا يكشفون تفاصيل انضمامهم في فريق واحد

‏استضاف برنامج "حديث القاهرة" مع الاعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، الرباعي الكوميدي الأشهر على السوشيال ميديا، سيد نافع، آلاء أبو ذكرى، صلاح الدالي، محمود السيد، وكشوا تفاصيل انضمامهم لفريق واحد، وكيفية اختيارهم الموضوعات التي تلقى مشاهدات بالملايين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال صلاح الدالي، أحد أعضاء فريق الرباعي الكوميدي، إن هناك فتاة تدعى هيام تقوم بمساعدتهم فى اختيار موضوعات الحلقات التي يقدموها وتجذب الشباب، مشيرا إلى أن الجيل الحالي والأجيال الصاعدة أجرأ منهم ومسئولية اضحاكهم صعبة ولكنهم يحاولون تقديم امور حياتيهم بطريقة بسيطة تصل إلى الشباب.

وأضافت آلاء أبو ذكرى، خلال حوارها ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، أن هناك جروب خاص يجمع فريق العمل ويتواصلون عليه بشكل يومي لتقديم أفكار الحلقات والتوصل إلى أفضل الأفكار التي سيحولونها إلى حلقة برنامج. وأوضح محمود السيد، أن الهدف من أعمالهم هو لفت النظر بتقديم أشياء كوميدية بمحتوى جيد، قائلا: "كنا عايزين نلفت النظر بتقديم حاجة جديدة خفيفة ومحتوى جيد، وفى ناس من صناع المحتوى يستخدمون حاجات تافهة وعبارات مسيئة اخلاقيا لجذب مشاهدات ولكننا لا نحب هذه الطريقة".‏