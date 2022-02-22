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أخبار البلد

عبد العاطي: أكثر من 16 ألف مزارع تقدموا بإقرارات التحول لنظام الرى الحديث في القليوبية

صدى البلد

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل المساقي والتحول لنظم الري الحديث بمحافظة القليوبية ضمن مجهودات الوزارة لتطوير وتحديث المنظومة المائية وترشيد استخدام المياه ، وذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير ، والمهندس السيد شلبي رئيس مصلحة الري ، والسيد الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري ، والمهندس أسامة خليل رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة القليوبية ، والمهندس محمود السعدى مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه ، والسيد المهندس/ محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى.

وصرح الدكتور عبد العاطي أن عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية والتى تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً تحقق ترشيد استخدامات المياه وتعظيم العائد من كل قطرة مياه وتحديث شبكة الترع والمساقى وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية ، وبما ينعكس إيجابياً على المزارعين بالمقام الأول ، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف تأهيل مساقي بأطوال تبلغ 500 كيلومتر بمحافظة القليوبية ، إضافة للتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث في مساحة ٦٠ ألف فدان وذلك بنهاية شهر يونيو المقبل ، وقد تم حتى تاريخه طرح أعمال تأهيل مساقى بأطوال ٢٠٧ كيلومتر ، وجاري تنفيذ ٨٨ كيلومتر تم نهو ١٧ كيلومتر منها حتى تاريخه ، ولا يزال العمل مستمراً في طرح وتنفيذ باقى الأطوال وفقا للخطة الزمنية المحددة.

وفيما يخص مشروعات التحول لنظم الري الحديث .. أوضح الدكتور عبد العاطى أن عدد ١٦٦٦٨ منتفع قد تقدموا بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث بأراضيهم البالغة ٨٤٠ قطعة بمساحة إجمالية ١٣٠٧٠ فدان ، مشيراً إلى أنه تم تدبير الإعتماد المالي والطرح لـ ٥٤.٦٠ ألف فدان ، وجارى التنفيذ بمساحات تصل إلى ٧٧٤٥ فدان تم نهو ٤٩٨ فدان منها.

ووجه الدكتور عبد العاطى برفع معدلات الطرح والترسية والتنفيذ تماشياً مع البرنامج الزمني المقرر ، مؤكداً على إستمرار المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من سرعة التنفيذ بالتزامن مع ضمان أعلى معدلات للجودة وحسم أي معوقات قد تواجه التنفيذ أولاً بأول.

الجدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية ، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي وإستخدام نظم الري الحديث في زمام ٣.٧٠ مليون فدان من الأراضي القديمة خلال ٣ سنوات ، كما تم عقد العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعوية بالمحافظات للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث ، وذلك بحضور ممثلي وزارتي الري والزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى والقيادات المحلية والتنفيذية ، والتى تعد أحد أدوات التوعية التى أسهمت فى قيام المزارعين بالتحول لنظم الرى الحديث في زمام ١.٢٠ مليون فدان على نفقتهم الخاصة.

وزير الموارد المائية والرى الري تأهيل المساقى الري الحديث القليوبية

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