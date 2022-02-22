حسما للجدل.. حديقة الحيوان: يوم الثلاثاء إجازة والتذكرة ليست بـ 65 جنيها

أثار سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة الجدل على وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية، بعدما أعلنت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان استئناف الحديقة العمل اليوم، الثلاثاء، بالقرار السابق الخاص بتحديد سعر تذكرة الدخول بـ65 جنيها للفرد يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

وأعلن أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامى لوزارة الزراعة، أن حديقة الحيوان مغلقة كل يوم ثلاثاء أمام الجمهور، حيث تقوم إدارة الحديقة في هذا اليوم بتقديم الرعاية الطبية والتحصينات المقررة للحيوانات وإجراء الصيانة المطلوبة في الحديقة ومنح الحيوانات يوما راحة في الأسبوع، معلقا: "من حقها أن ترتاح يوم بعد 6 أيام عملا".





وأضاف أن حديقة الحيوان يوم الثلاثاء إجازة ومغلقة أمام الجمهور، وباقي أيام الأسبوع الستة أبوابها مفتوحة بتذكرة دخول خمسة جنيهات.

ونفى المستشار الإعلامى لوزارة الزراعة، وصول سعر تذكرة حديقة الحيوان يوم الثلاثاء إلى 65 جنيها، حيث إن الحديقة مغلقة يوم الثلاثاء.

كانت الصفحة الرسمية لـ حديقة الحيوان، أعلنت عن استئناف العمل اليوم، الثلاثاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقالت: "حديقة الحيوان ترحب بكم وتتمنى لكم زيارة سعيدة، ابتداءً من الثلاثاء 22 فبراير 2022 (غداً) سعر تذكرة يوم الثلاثاء فقط، من كل أسبوع 65 جنيها للفرد والدخول من باب الإدارة، باقي أيام الأسبوع سعر التذكرة 5 جنيهات للفرد والدخول من جميع الأبواب، وتذكرة كاملة للطفل من عمر 5 سنوات".