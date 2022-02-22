أوغندا تعتزم فرض غرامات على رافضي الحصول على التطعيم ضد كورونا

أعلنت أوغندا اليوم /الثلاثاء/ عزمها فرض غرامات على من يرفضون التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأن من لا يسددون الغرامات قد يتعرضون لعقوبة الحبس بموجب قانون جديد للصحة العامة يعكف المشرعون على فحصه حاليا.



وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية أنه رغم بدء الدولة الواقعة في شرق إفريقيا حملة التطعيم منذ ما يقرب من عام، تم فقط إعطاء حوالي 16 مليون جرعة وسط تعداد سكاني يبلغ 45 مليون نسمة، فيما عزا المسؤولون الأوغنديون هذه التغطية المنخفضة إلى حالة التردد في الحصول على اللقاحات.



ووفقا للصحيفة، قال البرلمان الأوغندي - في بيان على موقعه على الإنترنت - إن لجنة الصحة في مجلس النواب بدأت في فحص مشروع قانون الصحة العامة المعدل الذي يسعى إلى جعل لقاحات فيروس كورونا إلزامية.