رئيس مجلس الأمة الكويتي:زيارة ومباحثات السيسي تعكس خصوصية العلاقات ووحدة المصير

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، أهمية الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي حاليا لدولة الكويت.

وقال الغانم - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء - إن "الزيارة والمباحثات التي أجراها الرئيس السيسي مع أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تعكس خصوصية واستثنائية العلاقات التاريخية الوطيدة، وتؤكد وحدة المصير المشترك بين البلدين".

وأضاف: الرئيس السيسي يحل ضيفا عزيزا وكريما على أمير الكويت؛ ليهنئ الكويت قيادة وشعبا بأعيادها الوطنية وليواصل بحث كل الملفات التي تهم الجانبين".

وتابع: "نقول لفخامة الرئيس المصري حللت أهلا ونزلت سهلا في بلدك الثاني الكويت، ونسأل الله أن يوفق بلدينا لكل ما من شأنه دعم الروابط المشتركة بين الجانبين ورفعة شأن الأمة العربية".

