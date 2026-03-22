إنجاز قاري وتأهل تاريخي| مدرب الترجي: الدعم المعنوي من الرئيس كان مفتاح التفوق أمام الأهلي

أعرب مدرب الترجي التونسي، باتريس بومال، عن سعادته الكبيرة بالأجواء الإيجابية التي سادت داخل غرفة ملابس الفريق عقب التأهل، مشيرًا إلى أن حضور رئيس النادي ومساندته كان لهما تأثير معنوي كبير على اللاعبين.

وأكد أن هذا الدعم خلق حالة من الحماس والتركيز، انعكست بشكل واضح على الأداء داخل الملعب.

إشادة بالأداء والإنجاز

وحرص بومال على توجيه التهنئة للاعبيه بعد تحقيق الفوز على الأهلي في مباراتي الذهاب والإياب، مؤكدًا أن هذا التأهل يُعد إنجازًا مهمًا للفريق في مشواره القاري.

وأضاف أن اللاعبين قدموا مستوى مميزًا وأظهروا شخصية قوية أمام منافس بحجم الأهلي، وهو ما يعكس تطور الفريق وقدرته على المنافسة.

خطة المباراة والتنفيذ

وأوضح مدرب الترجي أنه قبل اللقاء شدد على أهمية اللعب بروح الجماعة، وضرورة أن يتحرك الفريق ككتلة واحدة في الدفاع والهجوم. كما طالب لاعبيه بالدخول بقوة منذ البداية وعدم منح الأهلي فرصة لفرض أسلوبه، خاصة في ظل خبرة الفريق المصري في مثل هذه المواجهات.

الضغط والمبادرة الهجومية

وأشار بومال إلى أنه طلب من لاعبيه الضغط المستمر على حامل الكرة، والتقدم للأمام دون خوف، مؤكدًا أن الاعتماد على الدفاع فقط كان سيعرض الفريق للخروج من البطولة. وأوضح أن الجرأة الهجومية كانت مفتاح التفوق، وساعدت الفريق على السيطرة في فترات مهمة من اللقاء.

أحقية التأهل

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الترجي كان ندًا قويًا للأهلي على مدار المباراتين، وأن الفريق استحق التأهل عن جدارة، في ظل الأداء المتوازن والانضباط التكتيكي الذي ظهر به اللاعبون طوال المواجهتين.