الأهلي ولاعبوه لا يستحقون الوصول لنهائي أبطال إفريقيا.. إبراهيم سعيد يصدم الجماهير

علّق نجم الأهلي السابق إبراهيم سعيد على خروج الفريق من دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة أمام الترجي التونسي، مؤكدًا أن الدفاع كان نقطة ضعف كبيرة في الأداء.

وكتب سعيد عبر صفحته على فيسبوك: «دفاع عايز دفاع والله، بن شرقي بيهزر ويتحمل الهدف الأول، أما عاشور مجهد شويه ومش قادر يجري وبيلعب على الوقوف، وزيزو بيمشي ومش قادر يراوغ، ولا بشوفه غير في الكرات الثابتة».

وأضاف: «الدفاع كارثة، هادي رياض مدافع لا يصلح للأهلي، وبالعمري مش خليفة على معلول ومستواه أقل من المطلوب. الأهلي بهذا المستوى ولاعبيه دون المستوى لا يستحقوا الوصول للنهائي أو حتى ربع النهائي، ولاعبيه بتتدلع».

وودع النادي الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة على يد الترجي التونسي بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما أمس السبت على استاد القاهرة الدولي في إياب ربع نهائي البطولة.

مباراة الأهلي والترجي

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الترجي بهدف نظيف، ليتأهل الفريق التونسي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بمجموع اللقائين 4-2، فيما يودع الأهلي البطولة من ربع النهائي في مفاجأة كبرى.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 3 إبريل، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.