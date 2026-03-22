الأهلي ولاعبوه لا يستحقون الوصول لنهائي أبطال إفريقيا.. إبراهيم سعيد يصدم الجماهير

إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد
علّق نجم الأهلي السابق إبراهيم سعيد على خروج الفريق من دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة أمام الترجي التونسي، مؤكدًا أن الدفاع كان نقطة ضعف كبيرة في الأداء.

وكتب سعيد عبر صفحته على فيسبوك: «دفاع عايز دفاع والله، بن شرقي بيهزر ويتحمل الهدف الأول، أما عاشور مجهد شويه ومش قادر يجري وبيلعب على الوقوف، وزيزو بيمشي ومش قادر يراوغ، ولا بشوفه غير في الكرات الثابتة».

وأضاف: «الدفاع كارثة، هادي رياض مدافع لا يصلح للأهلي، وبالعمري مش خليفة على معلول ومستواه أقل من المطلوب. الأهلي بهذا المستوى ولاعبيه دون المستوى لا يستحقوا الوصول للنهائي أو حتى ربع النهائي، ولاعبيه بتتدلع».

وودع النادي الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة على يد الترجي التونسي بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما أمس السبت على استاد القاهرة الدولي في إياب ربع نهائي البطولة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الترجي بهدف نظيف، ليتأهل الفريق التونسي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بمجموع اللقائين 4-2، فيما يودع الأهلي البطولة من ربع النهائي في مفاجأة كبرى.

من المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 3 إبريل، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملك أحمد زاهر

خطوبة ملك أحمد زاهر وشريف عمرو الليثي

صورة أرشيفية

مأساة تهز الإسكندرية.. شاب ينهي حياة والدته و5 من أشقائه

ملك أحمد زاهر وشريف عمرو الليثي

خطوبتهم ولا فين؟ | حقيقة الصور المتداولة لـ ملك زاهر وشريف الليثي.. تفاصيل

حالة الطقس

بعد العواصف.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين وتعلن موعد تحسن الأحوال الجوية

مجلس الوزراء

إغلاق المحال 9 مساءً والعمل "عن بُعد".. 10 إجراءات استباقية من الحكومة لتأمين الغذاء والطاقة

المتهمون بإلقاء أكياس المياه

شقيق المتهمين في واقعة أكياس المياه يكشف التفاصيل: كنا بنعمل خير واللي حصل رد فعل

باسم سمرة

يفكر فى الاعتزال وفقد ابنته.. باسم سمرة يخطف الأضواء بتصريحاته

أسعار الذهب

عيار 21 نزل 700 جنيه من القمة| تراجع حاد في أسعار الذهب ثاني أيام العيد

ترشيحاتنا

الدكتور أسامة رسلان

المتحدث باسم الأوقاف: حب المصريين لرسول الله وآل بيته دين صادق وتاريخ مشهود

الحبيب علي الجفري

اللهم بحق فاطمة وأبيها.. الحبيب علي الجفري: دعاء خطبة العيد صحيح ومحبة أهل البيت من عقيدة أهل السُنة

بر الأم بعد وفاتها

عيد الأم.. اعرف كيفية برها بعد وفاتها

بالصور

بالحجاب.. سارة سلامة تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام بإطلالة بسيطة|شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

5 آلاف زائر خلال يومي عيد الفطر بحديقة حيوان الزقازيق

حديقة حيوان الزقازيق
حديقة حيوان الزقازيق
حديقة حيوان الزقازيق

خلال ثاني أيام العيد..إزالة 39 حالة تعدي بالبناء المخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

المزيد