«ترامب» يُهدّد بضرب محطات الطاقة الإيرانية إذا لم يتم فتح مضيق هرمز خلال 48 ساعة

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"ضرب وتدمير" محطات الطاقة الإيرانية إذا لم تعيد طهران فتح مضيق هرمز في غضون 48 ساعة.

وكتب ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال": “إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل، ودون تهديد، في غضون 48 ساعة من هذه اللحظة بالذات، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستضرب وتدمر محطات الطاقة المختلفة التابعة لها، بدءًا بأكبر محطة أولاً!”.

فيما قال ترامب يوم السبت إن إيران تريد إبرام اتفاق لكنه لا يريد ذلك، بحجة أنه حقق أهدافه "قبل أسابيع من الموعد المحدد" وأن الولايات المتحدة "أزالت إيران من الخريطة".

وذكر ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" : "لقد رحلت قيادتهم، وقواتهم البحرية والجوية في حالة يرثى لها، وليس لديهم أي دفاع على الإطلاق، ومع ذلك يريدون عقد صفقة. أنا لا أريد ذلك!".

قبل ذلك بيوم، قلل ترامب من احتمالية وقف إطلاق النار ، قائلاً للصحفيين في البيت الأبيض إن الإجراءات الأمريكية المستمرة قد أضعفت إيران بشكل كبير.

قال ترامب يوم الجمعة: "حسنًا، انظروا، يمكننا إجراء حوار، لكن كما تعلمون، لا أريد وقف إطلاق النار".

وأضاف: "لا يُمكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار عندما يتم إبادة الطرف الآخر حرفياً. فهم لا يملكون أسطولاً بحرياً، ولا سلاحاً جوياً، ولا أي معدات، ولا مراقبين، ولا مدافع مضادة للطائرات، ولا رادارات. وقد قُتل جميع قادتهم على جميع المستويات".

وقال ترامب يوم الجمعة أيضاً إنه يعتقد أن الولايات المتحدة قد "انتصرت" بالفعل في حربها مع إيران، وأضاف لاحقاً في منشور على موقع Truth Social أن الولايات المتحدة تفكر في "إنهاء" الجهود العسكرية في الشرق الأوسط .

وانتقد ترامب : لقد قضت الولايات المتحدة على إيران تمامًا، ومع ذلك يقول المحلل اليساري السطحي، من نيويورك تايمز، ديفيد سانجر، إنني لم أحقق أهدافي بلى، لقد حققتها، بل وتجاوزت الجدول الزمني بأسابيع! لقد رحل قادتهم، ودُمرت قواتهم البحرية والجوية، وليس لديهم أي دفاعات على الإطلاق.

وذكر: الإيرانيون يريدون عقد صفقة الآن أنا لا أريد ذلك نحن متقدمون على الجدول الزمني بأسابيع تمامًا كما هو الحال مع تغطيتهم الانتخابية الفاشلة لي، فإن صحيفة نيويورك تايمز الفاشلة دائمًا ما تخطئ.