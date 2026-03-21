رسائل طمأنة وتحذير في توقيت حسّاس.. خبير دولي: زيارات السيسي للخليج تعكس ثوابت السياسة المصرية|فيديو
«الفار ورّط الحكم».. ناصر عباس يعلّق على خسارة بيراميدز أمام الجيش الملكي
«الأوقاف» تحسم الجدل حول دعاء خطبة العيد: حب آل البيت «عقيدة المصريين» ولا مجال للاستغلال أو المكايدة|خاص
برلمانية: زيارات الرئيس السيسي للخليج رسالة حاسمة لحماية الأمن القومي العربي ودعم الأشقاء
السعودية تمهل الملحق العسكري الإيراني و3 من البعثة الدبلوماسية 24 ساعة لمغادرة المملكة
تحرك دبلوماسي يعزز الأمن العربي.. تنسيقية شباب الأحزاب تثمن جولة الرئيس السيسي الخليجية
كانوا بيعاكسوها.. القبض على طالبين تعديا على فتاة بالضرب في الشارع يالقاهرة
أصعب حدث في إسرائيل.. صاروخ إيراني يسبب دمار واسع في عراد واستنفار طبي غير مسبوق بالمستشفيات
شيخ الأزهر: التوسل إلى الله بالصالحين لا ذنب فيه
حزب المصريين: زيارة الرئيس السيسي للبحرين والسعودية تعكس دعم مصر الثابت للأشقاء في الخليج
كارثة في إسرائيل .. مقتل 6 وإصابة أكثر من 100 في قصف إيراني على عراد
زيادة متابعين تيك توك 2026 .. 3 استراتيجيات فعالة مجانًا
الإشراف العام
أخبار العالم

أصعب حدث في إسرائيل.. صاروخ إيراني يسبب دمار واسع في عراد واستنفار طبي غير مسبوق بالمستشفيات

القسم الخارجي

أعلن مستشفى “سوروكا” الإسرائيلي حالة الطوارئ القصوى، اليوم، عقب ارتفاع أعداد الجرحى جراء القصف الصاروخي الإيراني الذي استهدف مدينة عراد، وسط تقارير عن دمار واسع وخسائر بشرية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن ما لا يقل عن 8 مبانٍ تضررت بشكل كبير نتيجة الضربات، في حين أفادت منصات للمستوطنين بأن الحادث يعد من أصعب الأحداث منذ بداية عملية “زئير الأسد”.

وأكدت التقارير وقوع إصابات مباشرة في ثلاثة مبانٍ سكنية، مع وجود خطر انهيارها، بينما تحدثت مصادر ميدانية عن بلاغات بانهيار مبنى إضافي ووجود عالقين تحت الأنقاض.

وفي السياق، تم استدعاء فرق من نجمة داود الحمراء للمشاركة في عمليات نقل المصابين، إلى جانب نشر مروحيات عسكرية ووحدات من قيادة الجبهة الداخلية لتنفيذ عمليات إنقاذ وإخلاء جوي في المنطقة.

وأشارت التقارير إلى وجود حالات حرجة للغاية بين المصابين، في ظل استمرار عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض، بمشاركة مروحيات إنقاذ تابعة لسلاح الجو.

من جهته، أقر الجيش الإسرائيلي بعدم نجاحه في اعتراض الصواريخ التي استهدفت عراد، داعياً السكان إلى الالتزام الفوري بتعليمات الجبهة الداخلية عند إطلاق أي صواريخ جديدة.

وفي روايات من موقع الحدث، وُصف ما جرى بأنه "أشبه بمعجزة"، حيث وقع الانفجار بين المباني في وقت كان فيه مئات الأشخاص متواجدين في المكان، ما كان قد ينذر بكارثة أكبر.

ويرجح أن الأضرار الجسيمة نجمت عن شدة ضغط الانفجار، إضافة إلى الشظايا الناتجة عن محاولات الاعتراض.

