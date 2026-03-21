أصعب حدث في إسرائيل.. صاروخ إيراني يسبب دمار واسع في عراد واستنفار طبي غير مسبوق بالمستشفيات

أعلن مستشفى “سوروكا” الإسرائيلي حالة الطوارئ القصوى، اليوم، عقب ارتفاع أعداد الجرحى جراء القصف الصاروخي الإيراني الذي استهدف مدينة عراد، وسط تقارير عن دمار واسع وخسائر بشرية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن ما لا يقل عن 8 مبانٍ تضررت بشكل كبير نتيجة الضربات، في حين أفادت منصات للمستوطنين بأن الحادث يعد من أصعب الأحداث منذ بداية عملية “زئير الأسد”.

وأكدت التقارير وقوع إصابات مباشرة في ثلاثة مبانٍ سكنية، مع وجود خطر انهيارها، بينما تحدثت مصادر ميدانية عن بلاغات بانهيار مبنى إضافي ووجود عالقين تحت الأنقاض.

وفي السياق، تم استدعاء فرق من نجمة داود الحمراء للمشاركة في عمليات نقل المصابين، إلى جانب نشر مروحيات عسكرية ووحدات من قيادة الجبهة الداخلية لتنفيذ عمليات إنقاذ وإخلاء جوي في المنطقة.

وأشارت التقارير إلى وجود حالات حرجة للغاية بين المصابين، في ظل استمرار عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض، بمشاركة مروحيات إنقاذ تابعة لسلاح الجو.

من جهته، أقر الجيش الإسرائيلي بعدم نجاحه في اعتراض الصواريخ التي استهدفت عراد، داعياً السكان إلى الالتزام الفوري بتعليمات الجبهة الداخلية عند إطلاق أي صواريخ جديدة.

وفي روايات من موقع الحدث، وُصف ما جرى بأنه "أشبه بمعجزة"، حيث وقع الانفجار بين المباني في وقت كان فيه مئات الأشخاص متواجدين في المكان، ما كان قد ينذر بكارثة أكبر.

ويرجح أن الأضرار الجسيمة نجمت عن شدة ضغط الانفجار، إضافة إلى الشظايا الناتجة عن محاولات الاعتراض.