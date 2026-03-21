إعلام عبري: مقتل 6 إسرائيليين وإصابة أكثر من 100 في حصيلة أولية لقصف صاروخي إيراني على عراد

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء السبت، أن حصيلة أولية للقصف الصاروخي الإيراني على مدينة عراد أسفرت عن مقتل 6 إسرائيليين وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وبحسب التقارير، سقط صاروخ إيراني يزن نحو 450 كيلوغرامًا بشكل مباشر على منطقة سكنية، بعد فشل محاولتين لاعتراضه، ما أدى إلى دمار واسع في المباني المحيطة.

وأفادت المعلومات بأن الصاروخ، الذي يعتقد أنه يحمل رأسًا حربيًا كبيرًا، انفجر بين المباني، متسببًا في تدمير أجزاء واسعة منها وإلحاق أضرار جسيمة بالحي.

وقد قدر عدد المصابين بنحو 100 شخص، بينهم حالات خطيرة، وسط مخاوف من وجود مفقودين أو عالقين تحت الأنقاض.

وأعلنت هيئة الدفاع المدني الإسرائيلي حالة طوارئ، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات الإخلاء والإسعاف، حيث تم نقل عشرات المصابين، من بينهم عدد في حالات حرجة.

ويسود القلق في موقع الحادث بشأن وجود مفقودين أو محاصرين، وتعمل فرق الإنقاذ والانتشال في الموقع. وقد باشر الجيش الإسرائيلي تحقيقًا في الحادث.

من جهتها، أوضحت "نجمة داود الحمراء" أن طواقمها تقدم العلاج لعدد كبير من المصابين، بينهم طفلة تبلغ 5 سنوات في حالة خطيرة، إضافة إلى إصابات متفاوتة بين المتوسطة والطفيفة، مع استمرار وصول فرق إضافية، بما في ذلك مروحيات، إلى موقع الحادث.

وفي أعقاب الضربة، أطلق صاروخ آخر باتجاه شمال إسرائيل.

بدورها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن قواتها، إلى جانب خبراء المتفجرات وحرس الحدود ومتطوعين، تواصل عمليات تمشيط واسعة في منطقة عراد، عقب ورود بلاغات عن سقوط شظايا صواريخ وأجزاء من وسائل اعتراض.

ودعت الشرطة السكان إلى الابتعاد عن مواقع الحوادث وعدم التجمهر، حفاظًا على السلامة العامة، ولإتاحة المجال أمام فرق الطوارئ والإنقاذ لأداء مهامها.