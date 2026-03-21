السعودية تمهل الملحق العسكري الإيراني و3 من البعثة الدبلوماسية 24 ساعة لمغادرة المملكة

جددت وزارة الخارجية السعودية، إدانتها القوية للاعتداءات الإيرانية، مؤكدة أنها تمثل خرقًا واضحًا للمواثيق والأعراف الدولية، ومبادئ حسن الجوار، وانتهاكًا لسيادة الدول، إلى جانب تعارضها مع القيم الإسلامية التي تعلنها طهران.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن استمرار استهداف المملكة، بما في ذلك المنشآت المدنية والمصالح الاقتصادية والمقار الدبلوماسية، يُعد تصعيدًا خطيرًا من شأنه أن يترك آثارًا سلبية على العلاقات القائمة والمستقبلية.

وفي هذا الإطار، أعلنت المملكة إمهال الملحق العسكري في السفارة الإيرانية ومساعده، إلى جانب 3 من أعضاء البعثة الدبلوماسية، مهلة لا تتجاوز 24 ساعة لمغادرة أراضيها، معتبرة إياهم أشخاصًا غير مرغوب فيهم.

وأكدت السعودية أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها، استنادًا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل حق الدفاع عن النفس.