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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطلة مسلسل أرابيسك.. وفاة شقيق الفنانة عايدة فهمي

الفنانة عايدة فهمي
الفنانة عايدة فهمي

أعلنت الفنانة عايدة فهمي وفاة شقيقها في منشور لها على موقع فيسبوك، وكتبت الممثلة الشهيرة قائلة:" توفي إلى رحمة الله تعالى أخويا محمد فهمي". 

وقدمت الفنانة الكبيرة عايدة فهمي حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ديسمبر الماضي بمسرح البالون الساعة السادسة مساء.

وشهد حفل الافتتاح تكريم لجنة مشاهدة العروض المصرية والعربية والأجنبية، وعرض مسرحية Deals with God "صفقات مع الرب" من إنتاج فرقة "جوليا ماريا كوخ" للمخرجة جوليا ماريا كوخ .

 الفنانة عايدة فهمي تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1980 ، وتولت إدارة المسرح الكوميدي لفترة ، وقدمت العديد من الأدوار الفنية المتنوعة، ما بين المسرح والسينما والدراما التليفزيونية ومن أبرز أعمالها في السينما ( الهروب ، ديك البرابر، كتيبة الإعدام، ولو بعد حين).

 ومن أهم مسلسلاتها (نحيب زاهي زركش ، أرابيسك ، فتى الأندلس، الوعد الحق، أبو العروسة )، أما في المسرح فلها الكثير من الأعمال منها : ( ع الرصيف ، هي في حياة الرسول ، روايح ، خداع البصر ، ديوان البقر ، رصاصة في القلب ، اخطف واجري ، كلام خواجات ، مصيدة المجانين ، جواز بالكمبيوتر ، لعبة الحب " .

وحصدت العام الماضي جائزة أفضل ممثلة دور أول نساء بالدورة الثالثة عشر من المهرجان القومي للمسرح المصري عن مسرحية " حريم النار " ومن أعمالها المسرحية الأخيرة مونودراما " فريدة " ومسرحية " سنووايت وعصابة الأقذام ".

عايدة فهمي وفاة شقيق عايد فهمي الفنانة عايدة فهمي أرابيسك المسرح

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