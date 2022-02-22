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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 8 أشخاص فى حريق بمحطة وقود بمدينة أجا بالدقهلية

جانب من الحادث
جانب من الحادث

أصيب 8 أشخاص فى حادث حريق شب بمحطة وقود في مدينة أجا بمحافظة الدقهلية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل انتقاله إلى باقى المحطة وانقذت العناية الإلهية المنطقه من كارثة.

كان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق هائل بمحطة بنزين التعاون بمدينة أجا ووجود مصابين.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة أجا وقوات الحماية المدنية الى مكان البلاغ وتبين أن حريق هائل شب داخل محطة وقود يدعي مصطفي هدهود، وتم  اخماد الحريق الذي التهم ماكينات التزود بالوقود.

وأدي الحادث إلى إصابة 8 أشخاص داخل المحطة وجري نقلهم الى مستشفي أجا المركزي لتلقي العلاج.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي كلفت بإنتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.

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محافظة الدقهلية امن الدقهلية بنزينة التعاون الحماية المدنية محطة وقود

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