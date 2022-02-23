نظر دعوى عدم إلزام مالكى التاكسى الأبيض بالتأمينات الإجبارية .. اليوم

تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم الدعوى رقم 47044 لسنة 75، المقامة من محمود عبد الحميد وآخرين، للمطالبة بعدم إلزام مالكى التاكسي الأجرة باللجوء للتأمينات الاجتماعية والاشتراك الجبري عند استخراج التراخيص.



وطالبت الدعوى، بعدم إلزام مالك التاكسي الأجرة باللجوء للتأمينات الاجتماعية والاشتراك الجبري عند استخراج التراخيص لانتفاء انعدام الصفة، ولعدم وجود أى سند قانونى يُلزم سائق التاكسي الأبيض ومالكيه بذلك .



وفي سياق، متصل كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت في ابريل الماضي إعادة ملف دعوى أخري تطالب بوقف القرار الخاص بعدم انشاء جهة فنية ومالية وقانونية لتولي شئون السيارة الجديدة التاكسي الأبيض.



كان أصحاب التاكسي الأبيض اطلقوا رابطة تسمى تطوير الأداء لمواكبة التطور الذي تستخدمه شركتى اوبر وكريم ، بعد العزوف الذي حدث من المواطنين خلال الفترة الأخيرة .

