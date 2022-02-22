الصورة الأولى لـ نيللي كريم فى كواليس " فاتن أمل حربي"

تواصل الفنانة نيللي كريم تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل “ فاتن أمل حربي " ، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم .

حيث تقوم حالياً نيللي كريم بتصوير مشاهدها داخل أحدى المحاكم ، إذ تدور أحداث العمل حول المشاكل التى تواجهها الزوجة بعد الانفصال عن زوجها بعيداً عن الشكل المتحضر .

نيللى كريم

وكانت قد كشفت الفنانة نيللي كريم تفاصيل مسلسلها "فاتن أمل حربي المقرر عرضه في موسم رمضان القادم.

وقالت خلال لقاء مع برنامج "انسايدر" ان العمل دراما اجتماعية ويناقش قضية تخص المرأة وهي الزواج العرفي والرسمي،.



واوضحت ان العمل يشارك فيه الفنان شريف سلامة والفنانة هالة صدقي، ومن إخراج جمال العدل، وكتابة إبراهيم عيسى، وإنتاج جمال العدل.

واكدت ان احمد حاتم لم يتواجد معها في العمل وقالت": مليش حظ".