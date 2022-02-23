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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

معرض أجندة 2022.. مساحة حرة لإبداع 155 فنانا مصريا

معرض أجندة في دورته
معرض أجندة في دورته الـ 15

تفتتح مكتبة الإسكندرية "معرض أجندة 2022" الفني في دورته الخامسة عشر، وذلك يوم الأربعاء، 23 فبراير 2022 في تمام الساعة الثانية ظهرًا بقاعتي المعارض الشرقية والغربية بمركز المؤتمرات بمبنى المكتبة.  

 

يستمر المعرض حتى يوم السبت، 12 مارس 2022، ويُعد "أجندة" من المعارض الهامة على الساحة الفنية المصرية، تُقيمه سنويًا إدارة المعارض والمقتنيات الفنية التابعة لقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة.

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وقد بدأ في عام 2008 كمساحة حرة للفنانين بجميع أعمارهم وخلفياتهم. وتوالت من بعدها الدورات المنتظمة للمعرض باعتباره نافذة حقيقية تسمح بطرح الأعمال الفنية التشكيلية للجمهور المتلقي بفئاته المختلفة.

 

 واستطاع أجندة تأسيس مكانته المميزة بين معارض الفن في مصر، وأثبت مع مرور الوقت أنه مُستقبل رحب للتغيرات الفنية الحديثة، وميدان لكل الفنانين على اختلاف توجهاتهم الفنية.

 

مساحة حرة للإبداع


تأتي دورة هذا العام تحت عنوان: (متر مربع مساحة حرة للإبداع)، وتُقدَّم فيها أعمال 155 فنان من أصل 483 متقدِّم داخل مساحة مخصصة لكل فنان (متر× متر). جدير بالذكر أن الفنانين المشاركين ينتمون إلى محافظات: القاهرة، الإسكندرية، الأقصر، البحيرة، الغربية، القليوبية، الدقهلية، الفيوم، المنيا، المنوفية، السويس. 


وقد اعتاد المعرض تكريم أصحاب الاسهامات الخلّاقة في ساحة الفن التشكيلي، وهذا العام يكرم المعرض أسماء الفنانين الراحلين: أحمد عبد الوهاب، ورمسيس مرزوق، ومصطفي عبد الوهاب، ومحمد الطحان؛ لإسهامهم الكبير في الحياة الفنية التشكيلية في مصر.


كما يكرم الفنانين: مصطفي الرزاز، وأحمد عبد الغني تكريمًا خاصًا، وهما المؤسسان لمعرض أجندة ولهما كبير الفضل في رعايته ودعمه.

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