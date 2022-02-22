إيران تبدي استعدادها للتعاون مع الجزائر في قطاع الطاقة الكهربائية

عبر وزير الطاقة الإيراني، علي أكبر محرابيان، عن استعداد بلاده للتعاون مع الجزائر في تطوير قطاع الطاقة الكهربائية.

جاء ذلك خلال مباحثات ودية بين محرابيان ونظيره الجزائري محمد عرقاب، على هامش قمة الدول المصدرة للغاز في الدوحة، اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة "فارس".

وقال الوزير الإيراني إن بلاده تسعى للتعاون في كافة المجالات وخاصة الطاقة الكهربائية مع الجزائر.

وأعرب محرابيان عن تطلعه لانعقاد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين الدولتين في أقرب فرصة.

من جهته، عرض وزير الطاقة الجزائري مختصرا عن خطط بلاده الاقتصادية التنموية التي تبناها رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن هناك الكثير من القواسم السياسية والاقتصادية والصناعية المشتركة بين البلدين.

وحث عرقاب على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بشكل أكبر، لافتا إلى توفر فرص للتعاون بين الشركات الإيرانية والجزائرية.

ودعا الوزير الجزائري إلى مشاركة الشركات الإيرانية في مشاريع تطوير شبكة الكهرباء وإنتاج الأجهزة ذات الصلة في بلاده.