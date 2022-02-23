كرم جبر يوجه رسالة للفتيات: «متحطيش صورك على الفيسبوك.. ولا تعليقات لها أكثر من معنى»|فيديو

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن كثيرًا من الجرائم التي حدثت خلال الفترة الأخيرة سببها الفيس بوك، مؤكدًا أن هناك “فتاة انتحرت وهناك من حاول الانتحار”.

ووجّه كرم جبر، خلال لقاء له لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، رسالة للفتيات: "متحطيش صورك على الفيس بوك ومتحطيش تعليقات لها أكثر من معنى وتؤدى مشاكل كثيرة جدًا".

وتابع كرم جبر: أن الرياضة هى إعلاء للروح الرياضية في المجتمع، مؤكدًا أنه لا بد من عدم رزع الفتنة والبغضاء، خاصة أننا مقبلون على لقاءين هامين مع منتخب السنغال من أجل حلم الصعود لكأس العالم، ولا بد من دعم المنتخب لرفع الروح المعنوية للاعبين.

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أن الرياضة هى من تقوم بتوحيد الشعوب.



