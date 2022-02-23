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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 23 – 2 – 2022

العملات الاجنبية
العملات الاجنبية - صورة أرشيفية

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات اليوم، الأربعاء الموافق 23 فبراير 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 23 – 2 – 2022

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أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:

 

سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.

 

كما سجل اليورو للشراء 17.706 جنيه، والبيع 17.846 جنيه.

 

 

الجنيه الإسترليني للشراء 21.2438 جنيه، والبيع 21.4127 جنيه.

 

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ للشراء 12.2465 جنيه، والبيع 12.3509 جنيه. ‏

 

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ للشراء 2.3802 جنيه، والبيع 2.3992 جنيه.

 

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم

 

الكرون النرويجي للشراء 1.7562 جنيه، والبيع 1.7725 جنيه.

 

الكرونا السويدية للشراء 1.6733 جنيه، والبيع 1.6884 جنيه.

 

الفرنك‏ ‏السويسري‏ للشراء 11.2905 جنيه، والبيع 11.3973 جنيه.

 

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 13.5858 جنيه، والبيع 13.687 جنيه.

 

ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 11.2186 جنيه، والبيع 11.3517 جنيه.

 

يقدم موقع صدى البلد الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات اليوم العملات الاجنبية البنك الأهلى المصرى الدولار الأمريكى اليورو الجنيه الاسترليني الدولار الكندى

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