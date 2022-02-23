عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوي العاملة :

تعيين 1979 شاباً منهم 33 " قادرون باختلاف " بالغربية

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الغربية بتعيين 1979 شاباً، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 33 "قادرون باختلاف"، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"،  من المسجلين  بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا  5507  شاباً ، كما تم توفير 141  فرصة عمل .

وقال الوزير : إن المديرية قامت باستخراج   723  ترخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين ، كما قامت بتخريج  19 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 38 بمنشآت القطاع الخاص ، وإصدار 2ترخيصي عمل للأجانب ، وتلقي طلب لآخر .

 وأوضح ياسر عيد وكيل المديرية - من خلال تقريره للوزير عن انجازات المديرية خلال يناير الماضي - أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 637 منشآت ( دوري - حملات) يعمل بها 1087 عاملا ، وإعادة التفتيش على 498 منشأة أخرى ، وأسفر عن تحرير 174 محضراً للمنشآت المخالفة ، وتلقي 6 شكاوى من خلال بوابة الشكاوي الإلكترونية ، تم بحث 5 شكاوى منها ، وتبقى شكوى ما زالت تحت البحث ، فضلاً عن بحث 18 شكوى أخرى قدمت ورقياً .

وأشار مدير المديرية إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بعمل وثيقة تأمين تكافلى لـ 932 عاملاً من المسجلين بإجمالي 55 ألفاً و 920 جنيها ، وصرف 4000 جنيه منح لإجراء عمليات جراحية لعاملين ، فضلاً عن استكمال صرف منحة المولد النبوي الشريف بإجمالي 76 ألف جنيه لـ 152 عاملاً من المسجلين بالمديرية .

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 667 منشأة وإعادة التفتيش على 778 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 265 محضراً للسلامة والصحة المهنية ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 857 منشأت لإزالة المخالفات ، وتلقى 1046 شكوى في نفس المجال ، تم استيفاء 24 شكوى منها ، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ 46 شكوى ، و 94 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة ، وعقد 23 ندوة توعية ،  ومنح 15 ترخيص لمنشآت ، وعمل 139 قياسات ميدانية لـ 56 منشأة ،كما تم التفتيش على 667 منشأة أخرى في مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).

 

IMG_0140
IMG_0140
محمد سعفان وزير القوى العاملة قادرون باختلاف تعيين 1979 شابا الغربية كعب العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حذف جميع كليبات عمرو دياب من قناته على يوتيوب

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال مخالفة قانون الإجراءات الضريبية

15% زيادة جديدة لـ الموظفين و أصحاب المعاشات يوليو القادم

بشرى .. زيادة المعاشات في يوليو القادم

الأرصاد : موجة طقس باردة وسقوط أمطار رعدية على القاهرة الكبرى

العرافة العمياء التي صدمت العالم بتوقعاتها.. نبوءة الجدة فانجا لم تتحقق| فيديو

رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الأربعاء

عمرو دياب يثير الجدل بعد حذف أغانيه من اليوتيوب.. والجمهور يتوقع السبب

ترشيحاتنا

وزير التنمية المحلية يبحث مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مجالات التعاون المشترك لمواجهة الزيادة السكانية

منتخب ناشئي اليد يخسر أمام إسبانيا في بطولة البحر المتوسط

الصين ستهاجم تايوان.. ترامب يعلق على أزمة أوكرانيا

اعرف حقك.. شروط التعاقد عن بعد بقانون حماية المستهلك

جهات أنفقت الملايين لبنائه .. الباز يكشف حقيقة انهيار سد النهضة

مسئولون إسرائيليون: العقوبات الأمريكية على روسيا تضع تل أبيب في موقف محرج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سليم أم مزور؟ .. ما قصة عقد كهربا مع الزمالك وإمكانية عودته إلى الأهلي مجددا؟

من صيف لزعابيب.. ماذا قالت الارصاد الجوية عن حالة الطقس خلال ال 72 المقبلة؟

هل يكون محمد صلاح بديلا لـ مبابي في ريال مدريد؟.. مؤشرات تؤكد

دونيتسك ولوجانسك.. معلومات عن أحدث دولتين في العالم بعد الاعتراف الروسي

فيديو

بإطلالة أنيقة وجذابة.. عقد قران الفنانة دنيا عبد العزيز في حفل بسيط

مش لاقيه شغل .. ابنة سامي العدل تعمل على عربة طعام

ياسمين رئيس.. منحها محمد خان الفرصة الأهم .. ودخلت عالم الفن من بوابة عرض خاص

مصير المتحرش.. المشدد 3سنوات لشادي خلف بتهمة هتك عرض7 فتيات.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ