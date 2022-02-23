شكله جميل ويفرح.. شوبير يتغزل في الأهلي وموسيماني عقب رباعية مصر المقاصة

أشاد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق بفريق الأهلي عقب فوزه أمس برباعية أمام مصر المقاصة في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري.

وأكد شوبير في تصريحات عبر اثير اون سبورت اف ام أن الأهلي قدم مستويات رائعة أمس وأصبح “شكله جميل ويفرح” مشددًا أن بيتسو موسيماني المدير الفني يحسب له هذا التألق خاصة أنه أول من طبق طريقة ٣-٤-٣ في مصر.

وأضاف أن موسيماني قام بعمل إعادة تدوير رائعة داخل الفريق ونجح فيها مشددا أن هناك العديد من اللاعبين تم اكتشافهم أبرزهم زياد طارق .

وتابع أن لويس ميكيسوني كان رهان موسمياني ونجح في إثبات صحة وجهة نظره مشددا أن اللاعب قدم أداء مبهراً أمس وكسب الثقة والتي كان بحاجة لها.

وأكمل أن مشاركة محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي أمر جيد وأعطاه الثقة خاصة ڨبل مواجهة صن داونز في دوري أبطال أفريقيا.

وتابع أن فريق مصر المقاصة قدّم أداءً جيدًا والشعبين بذلوا قصاري جهدهم ولكن الأهلي كان مختلفًا قائلاً “ربنا يكون في عون المقاصة بعد الرباعية دي".

وتابع أن الفوز أمس كان جيدًا خاصة قبل المواجهة المرتقبة أمام صن داونز في دوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل.