رئيس الخدمات البيطرية: استيراد اللحوم لن يتأثر بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية

يترقب العالم الأزمة الروسية الأوكرانية على مدار الساعة، خوفًا من اندلاع الحرب في أي لحظة، والتي ستترتب عليها كثير من التبعات السياسية والاقتصادية، أبرزها التأثير على واردات مصر في بعض السلع واللحوم.

وفى هذا الصدد ، قال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، إن جهود وزارة الزراعة تكمن فى استيراد اللحوم فقط وليس فى أسعارها ، مؤكدا أن الهيئة منوعة فى مصادر استيراد المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني المتعددة .

وأوضح "محمود" خلال تصريحات ل "صدى البلد" ، أن أى ظروف تطرأ فى أى دولة سواء انتشار أمراض او اندلاع حروب أو أى ظروف يتم استيراد اللحوم من دولة أخرى ، موضحا أننا لانعتمد على دولة واحدة فى الاستيراد ، وهذا دور وزارة الزراعة .

وأشار "رئيس هيئة الخدمات البيطرية" إلي أن تنويع مصادر استيراد المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيوانى مهم ، وذلك حتى لانعتمد على دولة واحدة يكون لديها ظروف تمنع عن مصر اللحوم الحمراء .