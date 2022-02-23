طارق شوقي: احتياج متزايد إلى مدرسين مؤهلين لتطوير المنظومة التعليمية

خلال السنوات الـ5 المقبلة..

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن هناك عقوبات على الطلاب فى حالة الغياب عن المدارس، وإذا تكرر الغياب غير المسبب يُمنع الطالب من دخول الامتحان.

وأضاف "شوقي"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج “يحدث فى مصر” المذاع على فضائية “إم بى سى مصر”، أننا نعمل مع الجهاز القومى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية لإعداد الأمور الخاصة بالمتقدمين من المعلمين لسد العجز فى المنظومة التعليمية.

وأشار إلى أنه خلال 5 سنوات المقبلة سنكون فى احتياج متزايد لمدرسين مؤهلين لتطوير المنظومة التعليمية، منوهاً بأن هناك خطة فيما يتعلق بتعيين المدرسين وسنحتاج إلى التخصصات المتعارف عليها فى البداية وسيتدرج هذا الأمر مع الوقت.