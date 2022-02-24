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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عواصف ترابية وأمطار| الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة.. فيديو

الأمطار
الأمطار

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاع في درجات الحرارة ولكن مع تقدم حالات النهار بدأنا نتأثر  بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا وعلي سطح الأرض وهذا أدي إلي حدوث حالة من التقلبات الجوية .

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر " المذاع علي قناه " اكسترا نيوز " ، إنه اليوم بعد الظهيرة كان هناك نشاط رياح مثير للأتربة والرمال علي السواحل الشمالية وعلي القاهرة الكبرى ومع دخول ساعات المساء شهدنا سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مختلف المحافظات .

وأوضحت منار غانم ، إنه مع دخول ساعات الليل بدأنا نشعر بانخفاض في درجات الحرارة والليلة سنشهد انخفاض في درجات الحرارة بـ 10 درجات عن فترات النهار وستصل إلى 12 درجة واستمرار الرياح مستمر حتي الغد .

الأرصاد درجات الحرارة منخفض جوى سقوط امطار نشاط رياح

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