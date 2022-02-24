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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: قانون تنظيم الحج مشابه لـ "بوابة العمرة" ويهدف لتيسير حركة الحجاج

النائب أحمد البلشي
النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ

علق النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، على موافقة الحكومة على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، منوها ان هذا القانون يطابق تمام قانون بوابة العمرة المصرية والذي تمت الموافقة عليه والتصديق من الرئيس السيسي.


وتابع النائب أحمد البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد"، أن القانون الجديد الذي وافقت  الحكومة عليه سيكون مهتم بمتابعة الحجاج من خلال وضع كوداً تعريفياً لكل حاج، تضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج، من اجل حل كافة المشكلات التي كانوا يعانوا منها في السابق ، والازمات الطارئة التي يواجهوها اثناء تحركاتهم.


ونوه أن عضو مجلس الشيوخ أن اللجنة الوزارة التي سيتم تشكيلها وستكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء دورها سيكون هام في متابعة الحجاج ومعرفة متطلباتهم .

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.


ونص مشروع القانون على أن تقوم السلطة المختصة بتوزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، على أن تُدرج بيانات الحاج على البوابة المصرية الموحدة للحج قبل سفره، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.


وتختص الجهات المنظمة للحج دون غيرها، بتنظيم شئونه وفقاً للضوابط الواردة فى هذا القانون والقواعد التى تضعها اللجنة الوزارية بالتنسيق مع تلك الجهات.

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