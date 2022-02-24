التعليم: نسعى أن يكون الحضور بالمدارس ثقافة لدى الطالب.. فيديو

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إنه كان هناك خلل فى الانضباط الدراسى لأعوام طويلة، وفى فترة كورونا تم السماح فيها على أشكال أخرى من الحضور والغياب والاعتماد على مصادر أخرى فى الدراسة.

وأضاف "شوقي"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج “يحدث فى مصر” المذاع على فضائية “إم بى سى مصر”، أننا نحاول إعادة الانضباط إلى المدرسة والحضور باستمرار والتحقق منه عن طريق المديريات.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن الأولياء الأمور لابد أن يساعدونا فى التغير ، مؤكداً أن حضور الطلاب فى المدارس جزء أساسى من التعلم، وشئ أساسى فى تكوين الطالب.

وتابع وزير التربية والتعليم، أن هناك تعليمات مشددة للمديريات لتفعيل قانون التعليم فيما يختص بالغياب، وإذ تسبب الغياب غير المسبب أكثر من 15 يوم يحرم الطالب من الامتحان.

وأكد وزير التربية والتعليم، أننا نسعى أن يكون الحضور بالمدارس ثقافة لدى الطالب، لافتاً إلى أن أننا نعمل مع الجهاز القومى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية لإعداد الأمور الخاصة بالمتقدمين من المعلمين لسد العجز فى المنظومة التعليمية.