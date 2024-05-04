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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

موعد طرح فيلم بنقدر ظروفك لـ أحمد الفيشاوي في السينمات

بنقدر ظروفك
بنقدر ظروفك

يستعد أبطال فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، لينضم مع الأفلام المنافسة في دور العرض السينمائي الأربعاء الموافق 22 مايو، للمنافسة به في شباك التذاكر.


قصة فيلم بنقدر ظروفك
 

وتدور أحداث فيلم بنقدر ظروفك في إطار من الكوميديا والرومانسية، يعيش حسن وملك في حارة فقيرة يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج، حيث يتناول الفيلم قضية غلاء الأسعار واﻻحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية.


أبطال فيلم بنقدر ظروفك
 

وفيلم بنقدر ظروفك يشارك في بطولته كل من أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم.


قصة فيلم "عادل مش عادل"

يذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوى فيلم “عادل مش عادل” والذي يجسد خلال أحداث العمل شخصية محامي يواجه العديد من المشاكل في حياته، ويحاول حلها في إطار كوميدي، ويسجل أحمد الفيشاوي بفيلم "عادل مش عادل" التعاون الثالث مع المخرج أحمد يسري، بعدما حققا نجاحًا كبيرًا في فيلمي "ريستا" و" 45 يوم"، وينتمي الفيلم إلى نوعية الأفلام الكوميدية، ويظهر خلال أحداثه بشخصية محامي يمر في حياته بالعديد من المشاكل التي يحاول حلها في إطار كوميدي.

بنقدر ظروفك

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