محامي كهربا: الحكم في قضية اللاعب خلال شهر وسيتم تخفيض الغرامة

أكد الإعلامي محمد شبانة أن محامي محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق الأهلي المعار إلى صفوف هاتاي سبور التركي أكد للاعب في الأيام الماضية أن الحكم في القضية الخاصة به سيكون خلال شهر بشكل نهائي.



وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المُذاع على فضائية ETC : “أكد المحامي للاعب أن الحكم سيكون لصالحه في القضية وسيتم تخفيض الغرامة المالية التي تم إقرارها من جانب فيفا والتي تصل إلى 33 مليون جنيه”.



وأوضح المحامي في حديثه الأخير مع اللاعب أن تسجيلات الفيديو التي هاجم فيها مرتضى اللاعب كان لها دور كبير واستخدمها بشكل جيد وقدمها في ملفه إلى الفيفا مدعمة بالصوت والصورة والتي قام فيها رئيس الزمالك بمهاجمة اللاعب حيث كانت بمثابة سلاح قوي لهم ضد الزمالك.

نوستالجيا/ زى النهاردة.. منتخب مصر يتعادل مع إثيوبيا فى تصفيات أمم إفريقيا

شهد يوم الاحد الموافق 23 فبراير عام 1997 تعادل منتخب مصر الوطنى في أديس أبابا مع نظيره منتخب اثيوبيا بهدف لكل منهما.

وذلك في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية ويرفع منتخب الفراعنة الكبار رصيده الي ثلاث نقاط من ثلاث تعادلات.

مباراة منتخب مصر امام نظيره منتخب إثيوبيا أقيمت على ملعب ستاد أديس أبابا بحضور 25 ألف متفرج.

طارق مصطفي أحرز هدف التعادل لمنتخب مصر في الدقيقة 26 من الشوط الثاني بعد أن تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 13 من نفس الشوط عن طريق إلياس جوهر.

ولتكتب المباراة نهاية قصة قصيرة حزينة بطلاها محمود الخطيب وفاروق جعفر مع المنتخب الوطني بعد خمسة أشهر فقط من توليهما المهمة.

وحصل محمود أبو الدهب نجم منتخب مصر الوطنى علي البطاقة الحمراء في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.



مثل منتخب مصر في هذه المباراة كل من:

نادر السيد

ابراهيم حسن

أحمد حسن

هيثم فاروق

طارق مصطفى

محمود ابو الدهب

ياسر رضوان

أسامة نبيه

احمد الكاس

أكرم عبد المجيد

حسام حسن