ثروت سويلم: طرح تذاكر مباراة السنغال 15 مارس.. وعقد كهربا سليم

أكد ثروت سويلم عضو رابطه الأندية المحترفة أن حضور ٦٠ ألف مشجع لمباراة المنتخب أمام السنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم أمر ضروري وهام لدعم المنتخب.

وأضاف ثروت سويلم في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر أنه سيتم طرح تذاكر المباريات يوم ١٥ مارس المقبل علي موقع تذكرتي.

وتابع أن كافه الإجراءات المتبعة لحجز التذاكر في أمم أفريقيا ٢٠١٩ ستطبق أيضا في مباراة السنغال لضمان النظام والاحترافية.

وعن أزمة عقد محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي المعار لـ هاتاي سبور فأكد أن عقد كهربا مع الزمالك سليم ١٠٠٪ و لا يوجد به أي شبهه تلاعب أو تزوير وموثق لدى اتحاد الكرة.

