عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استمرار فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بنادى الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية

صدى البلد

 

 

استمرت فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية والتى تنظمها القوات المسلحة خلال الفترة                   من ٢٤ حتى٢٧ من شهر أبريل الجارى بنادى الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة .
وقد أسفرت نتائج منافسات البطولة الدولية لإلتقاط الأوتاد "بالسيف " بالنسبة للفرق ، والتى نُظمت على هامش البطولة العربية العسكرية للفروسية ، حصول مصر على المركز الأول بنتيجة (١٣١) نقطة ، والأردن بالمركز الثانى بنتيجة (122.5) نقطة ، والعراق بالمركز الثالث بنتيجة (102) نقطة ، فيما أسفرت نتائج فردى السيف عن فوز اللاعب أسامه لواء من العراق بالمركز الأول بنتيجة (42) نقطة ، وفى المركز الثانى اللاعب أحمد بكر من مصر بنتيجة (37.5) نقطة ، وجاء فى المركز الثالث اللاعب رانى هامليت الخواص من مصر بنتيجة (36) نقطة .
حيث قام الشيخ محمد بن عيسى الفيروز رئيس الأتحاد الدولى لإلتقاط الأوتاد واللواء أ ح ايهاب لطفى
مدير المدرعات للقوات المسلحة وسفير روندا بالقاهرة بتكريم اللاعبين أوائل الفردى والفرق لإلتقاط الاوتاد.

البطولة العربية العسكرية للفروسية مدينة مصر للألعاب الأولمبية نادي الفروسية العاصمة الإدارية الجديدة السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. والبيض يسجل هذا الثمن

وقف تخفيف الأحمال في هذا الموعد..عقوبات تواجه موظفي الكهرباء حال قيامهم بهذا الإجراء

مفاجأة غير سعيدة لتجار الذهب

12 درجة والأمطار رعدية|الشتاء يعود بقوة والأرصاد تفجر مفاجأة عن الساعات المقبلة

كهربا يرحل عن الأهلي.. أمر عاجل لجماهير الأحمر

صابرين : طلاقي لا يهم أحدا غيري وممكن أتزوج مرة أخرى

تعليق صادم من رئيس نادي سموحة على انضمام موديست للفريق

أمطار على القاهرة.. المحافظة تتخذ إجراءات احترازية

ترشيحاتنا

مكمل ولا ماشي؟!"| حقيقة رحيل إمام عاشور مقابل 7 ملايين دولار..و"مونديال أمريكا" يحسم الأمر

استمرار فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بنادى الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية

بسبب استمرار احتجاز اثنين من موظفي الجمارك.. كينيا تهاجم الكونغو

القومي للمرأة: حلقات يوميات صفصف تقدم رسالة توعية هادفة

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد النصر بشمال سيناء

دوري أبطال أفريقيا.. أحمد حسن يكشف عن تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة مازيمبي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 71 .. إطلالات أثارت الجدل لـ فيفي عبده

سحرية| 7 علاجات منزلية فعالة لتخفيف الإمساك

بسعر مناسب وميزات منافسة .. سماعات لاسلكية Sport X20

فستان هيفاء وهبي يثير ضجة على السوشيال ميديا| سعره خرافي

فيديو

سقطت في دولة عربية.. سيدة هندية تهرب من الشرطة منذ 1993

يهدد الحياة.. تحذير من تناول البطيخ بهذه المواصفات

بإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائها.. تسريبات تكشف بطارية Galaxy Buds3 Pro

مصرية أشعلت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا.. فمن هي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ