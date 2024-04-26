شُعبة حراسة المنشآت ونقل الأموال ترفع مذكرة بمقترحات الحد الأدنى للأجور

عقدت شُعبة شركات حراسة المنشات ونقل الأموال بغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا موسعًا لمناقشة بعض الموضوعات التي تهم قطاعها ورفع مذكرة بها إلى أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة.

وطرح مجلس إدارة شُعبة شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال برئاسة الدكتور محمد منظور عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة عددًا من المحاور على مائدة الاجتماع ، منها مناقشة قرار الحد الأدنى للأجور بقيمة 6000 جنيه.

وأدار الاجتماع نيابة عن الدكتور محمد منظور، وائل البسيوني نائب رئيس الشُعبة.



وتناولت المناقشات آراء ومقترحات أعضاء الشُعبة حول هذا القرار ، مشيرين إلى أنهم مع أي قرارات تُحسن من معيشة العاملين لديهم ، حيث إن ذلك سينعكس إيجابيًا على العمل ذاته، ومن ثَمّ تحقيق المصلحة العامة ، ولكن الأمر يحتاج مناقشة كافة الآراء والمقترحات مع الجهات المعنية.

وطالبت الشُعبة الحضور بوضع كافة المقترحات اللازمة حول هذا القرار من وجهة نظر أصحاب هذا القطاع وكذلك ملأ استمارة الاستثناء الخاصة بقرار الحد الأدنى للأجور لرفع مذكرة وافية تشمل كافة التفاصيل إلى رئيس غرفة القاهرة ، وهو ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع الشُعبة.