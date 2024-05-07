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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفجارات في منطقة رفح جنوب قطاع غزة

انفجارات في رفح
انفجارات في رفح

نشرت شبكة سي إن إن الامريكية مقاطع فيديو وصور، عدة انفجارات في منطقة رفح جنوب قطاع غزة في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وأفادت حسابات محلية على وسائل التواصل الاجتماعي بأن الانفجارات وقعت شرق رفح، وهي المنطقة التي أمر فيها الجيش الإسرائيلي بإجلاء المدنيين في وقت سابق من يوم الاثنين.

وقال مسؤولون أمريكيون لشبكة CNN إن المسؤولين الأمريكيين يراقبون عن كثب التقارير المتعلقة بالانفجارات ولديهم 'مخاوف حقيقية' بشأن الوضع الذي يتكشف، لكنهم لا يعتقدون أن هذه هي بداية عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في جنوب غزة.

ولا تزال إدارة بايدن تعارض دخول إسرائيل إلى رفح، كما قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين مرارا وتكرارا في وقت سابق، الاثنين.

وعلى الرغم من أن الوضع الحالي مثير للقلق، فقد أكد هؤلاء المسؤولون الأمريكيون أنهم يعتقدون في الوقت الحالي أن التقارير عن الغارات في رفح محدودة النطاق.

واعلنت مصادر عن تولى القوات الإسرائيلية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في الساعات القليلة المقبلة، وفقًا لمحلل الشؤون السياسية والعالمية في شبكة سي إن إن، باراك رافيد، نقلاً عن مصدرين على دراية مباشرة.

 

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انفجارات في منطقة رفح جنوب قطاع غزة


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