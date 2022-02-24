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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماجدة الرومي تحيي حفل موسم الرياض.. 4 مارس

ماجدة الرومي
ماجدة الرومي

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، تفاصيل حفل الفنانة ماجدة الرومي، المرتقب على على مسرح محمد عبده أرينا، وذلك يوم 4 مارس المُقبل ضمن فعاليات فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

 

أحدث حفلات ماجدة الرومي 

وكانت أحيت المطربة الكبيرة ماجدة الرومي حفلها الغنائي بمدينة العلا السعودية يوم 28 يناير الماضي بقاعة مرايا.

الحفل من المقرر أقيم ضمن فاعليات مهرجان شتاء طنطورة؛ حيث نفاذ تذاكر حفل الفنانة ماجدة الرومي ليكشف عن مدي اشتياق الجمهور السعودي الفنانة اللبنانية .

عيد ميلاد ماجدة الرومي 

حرصت المطربة ماجدة الرومي علي شكر المتابعين علي رسائل التهنئة بعيد ميلادها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات القصيرة “تويتر”.

ونشرت ماجدة الرومي صورة لها، وعلقت: “غمرتني معايداتكم الحلوة بعيد ميلادي، فشعرت بفيض نِعم ربّي!. من قلبٍ يملؤه كل الحب لكم، كل الشكر والامتنان للأصدقاء والفنانين والإعلاميين والأحبة على رسائلكم الرائعة. على أمل أن يُضيء نور الأيام المقبلة حياتكم بالخير والبركة والسلام. تفضلوا بقبول محبتي وفائق احترامي. #ماجدة_الرومي”.

ماجدة الرومي الفنانة ماجدة الرومي الرياض موسم الرياض السعودية

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