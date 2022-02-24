محافظ أسيوط يتفقد أعمال تجديد مركز شباب قرية الغريب بمركز ساحل سليم

بنسبة تنفيذ 80%..

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مركز شباب قرية الغريب بمركز ساحل سليم وذلك ضمن مشروعات إحلال وتجديد وتطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب الجاري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصرى التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تستهدف القرى الأكثر احتياجًا.

رافقه خلال الجولة التفقدية أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم وبعض مهندسي الشركات المنفذة للمشروع.

حيث تفقد المحافظ أعمال التشطيبات النهائية بمركز شباب الغريب وتفقد أقسام المبنى وحجراته وذلك ضمن مراكز الشباب التي يجرى تطويرها بقرى مراكز "أبنوب والفتح وساحل سليم وأبوتيج" والتي يقوم بتنفيذها جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد وتابع أعمال التشطيبات النهائية بالمبنى الإداري بالمركز والتي بلغت نسبة التنفيذ به 80% من إجمالي الأعمال واطمئن على معدلات ومراحل التنفيذ التي يجري تنفيذها بالمبنى.

وشدد محافظ أسيوط على تنفيذ الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها طبقًا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة ووفقًا للجدول الزمني المحدد لذلك لافتًا إلى متابعته المستمرة لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات انجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها بجدية للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى.

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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